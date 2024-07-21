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NYT: Байден считает Обаму кукловодом кампании против своего выдвижения

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  • 21.07.2024, 18:03
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NYT: Байден считает Обаму кукловодом кампании против своего выдвижения

Президент США обижен на Обаму еще с 2016-го года.

Бывший президент США Барак Обама, при котором нынешний глава государства Джо Байден был вице-президентом, сейчас ничего не делает для того, чтобы Байден остался в президентской гонке, из-за чего тот обижен на своего предшественника, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Байден достаточно долго занимается политикой, чтобы предположить, что утечки, появляющиеся в СМИ в последние дни, координируются, чтобы усилить давление на него с целью отставки, по словам людей из его окружения. Он считает члена палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшего спикера палаты, главным зачинщиком [кампании], но также раздражен Обамой, видя в нем закулисного кукловода», — пишет газета.

Газета пишет, что Байден «затаил обиду» на Обаму еще с тех пор, как в 2016-м бывший президент отговорил своего вице-президента баллотироваться. Тогда соперником выигравшего выборы Дональда Трампа от демократов стала Хиллари Клинтон.

Последний раз бывший и нынешний президент виделись на благотворительном вечере с голливудскими звездами для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании 17 июня. Бывший помощник Обамы, который был на вечере, отметил, что после этого мероприятия политик, вероятно, понял, как постарел Байден.

Участие Пелоси в кампании против выдвижения Байдена, как пишет газета, выражается в том, что против главы государства выступили некоторые ее союзники в конгрессе, например, член палаты представителей от Калифорнии Зои Лонгфрен (Пелоси тоже представляет этот штат).

В числе тех, чьей позицией недоволен Байден, также назван еще один бывший президент Билл Клинтон. Действующий глава государства критиковал двух экс-президентов в частном порядке, полагая, что они, виновники поражений демократов на промежуточных выборах в 1994-м и 2010 годах, не могут читать ему лекции, так как при Байдене такие же выборы в 2022-м прошли успешнее, чем ожидалось. И если Клинтон сейчас оказывал давление на доноров, чтобы те делали пожертвования демократам, то Обама — это «другая история», отмечает NYT.

По данным The Washington Post, к призывам к Байдену отказаться от участия в президентских выборах присоединились 37 демократов в конгрессе из 263. Кампания за выход Байдена набрала масштаб на фоне его провальных дебатов с Трампом и покушения на последнего. Байден пока заявлет, что продолжает президентскую гонку. Однако в последние дни ему пришлось свернуть публичную активность из-за заражения COVID-19.

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