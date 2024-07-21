Британская бабушка нашла необычную работу мечты 21.07.2024, 20:40

Она проверяет аттракционы на экстремальность.

72-летняя Джеки Смит стала первой в истории главной испытательницей аттракционов в парке развлечений Alton Towers. Бабушка, ранее работавшая экспертом по показательным выступлениям, нашла работу своей мечты даже на пенсии, передает «Онлайнер».

Джеки заключила годовой контракт с Alton Towers, чтобы убедиться, что аттракционы парка достаточно увлекательны для посетителей. По ее словам, эта работа приносит ей драйв и эмоции, которых она так жаждет.

«Для меня большая честь — быть назначенной первым главным специалистом по аттракционам в Alton Towers. Мой первый раз на культовом аттракционе Nemesis Reborn определенно соответствует моим высоким требованиям к острым ощущениям — это было похоже на мой первый прыжок с парашютом», — поделилась Джеки.

Помимо тестирования аттракционов на экстремальность, Джеки будет участвовать в саммите любителей острых ощущений, который проводится раз в два года. Это мероприятие помогает гарантировать, что парк развлечений будет продолжать предлагать лучшие впечатления для посетителей всех возрастов.

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