Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной боевой готовности 1 22.07.2024, 9:23

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Эти военные соединения могут быть развернуты в течение 30 дней.

На фоне войны в Украине НАТО прошло наиболее значительную трансформацию с 2014 года и внедрило самые масштабные планы обороны со времен холодной войны, заявила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла.

«В настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», — сказала Дахлаллах CNN.

По ее словам, способ набора и подготовки военнослужащих остается на усмотрение каждой отдельной страны, но примерно треть государств альянса имеют ту или иную форму обязательной военной службы.

Состояние высокой степени готовности означает, что военные соединения могут быть развернуты в течение 30 дней. Еще в 2022 году альянс располагал 20 тыс. военными в состоянии повышенной боевой готовности. Летом 2023-го их число решили увеличить до 300 тыс., а спустя год в НАТО отчитались о достижении этой цели.

«То, чем располагают союзники, значительно превышает установленные нами 300 тысяч… Это силы, о которых союзники сказали нам, что они доступны на данном уровне готовности», — сообщил в июне AFP чиновник в НАТО.

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