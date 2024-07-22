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Россиянин организовал в Гомеле нарколабараторию

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  • 22.07.2024, 11:31
Россиянин организовал в Гомеле нарколабараторию

Там он производил мефедрон.

Сотрудники наркоконтроля Гомельской области выявили и ликвидировали лабораторию по производству особо опасного психотропного вещества мефедрон, сообщила 22 июля пресс-служба Министерства внутренних дел.

Установлено, что лабораторию в арендованном доме в Гомеле организовал 35-летний гражданин России. Изъято оборудование, прекурсоры и 300 граммов психотропа.

По информации МВД, для распространения вещества мужчина привлек двоих граждан Беларуси: один был курьером, второй — закладчиком.

«Все участники преступной группы задержаны, возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. За это предусмотрено лишение свободы до 20 лет», — отметило ведомство.

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