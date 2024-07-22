Президент Сербии: Запад готовится к войне с Россией 9 22.07.2024, 11:52

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Александр Вучич

И рассказал, как можно победить РФ.

Страны Запада готовятся к войне с Россией намного быстрее, чем многие думают в Москве, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем, как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

В то же время Вучич предупредил, что победа Запада над Россией возможна, только если с Путиным «что-то произойдет».

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