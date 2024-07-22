Украинская разведка рассказала о сорванном туристическом сезоне в Крыму

Украинская разведка рассказала о сорванном туристическом сезоне в Крыму4
- 22.07.2024, 12:56
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До 30% отмененных туров за июнь.
Россияне массово отменяют туристические поездки во временно оккупированный Крым, сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министр обороны Украины Евгений Ерин.
«Больше всего отмененных туров сейчас зафиксировано в городе Севастополь. И, в целом, по Крыму это до 30% отмененных туров за июнь. Что касается того, чья это заслуга - да, это заслуга Сил безопасности и обороны Украины, а также «заслуга» российской ПВО», - рассказал Ерин.
Накануне о массовой отмене туров во временно оккупированный Крым сообщили и в Минобороны Украины. Там отметили, что одна из причин - уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики.
Подобная тенденция происходит не впервые. К примеру, летом 2023 года аннексированный полуостров стал единственным направлением в РФ, где снижали цены для туристов, предлагали скидки и бонусы. Однако, даже это не помогло привлечь туристов.