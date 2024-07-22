СМИ: Обама не поддержал Камалу Харрис 3 22.07.2024, 14:47

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И заявил о другом «выдающемся кандидате».

Бывший президент США Барак Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии на должность нового главы Белого дома. Об этом сообщает New York Post.

По словам Обамы, демократы вместо этого выберут неназванного «выдающегося кандидата».

«В ближайшие дни мы будем плавать в неизведанных водах. Но у меня есть чрезвычайная уверенность, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, из которого выйдет выдающийся кандидат», - сказал Обама.

Издание напоминает, что некоторые демократы опасаются, что Харрис может еще больше уменьшить шансы партии противостоять 78-летнему Дональду Трампу на выборах 5 ноября.

«Я считаю, что видение Джо Байдена великодушной, процветающей и объединенной Америки, которая предоставляет возможности каждому, будет полностью продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе. И я ожидаю, что каждый из нас будет готов нести это послание надежды и прогресса вперед в ноябре и далее», - отметил Обама.

Он подчеркнул, что вместе со своей женой Мишель выражает «любовь и благодарность» Джо Байдену и его супруге Джилл за то, что «они так умело и смело вели нас в эти опасные времена - и за их преданность идеалам свободы и равенства, на которых эта страна была основана».

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