МИД Германии прокомментировал дело осужденного в Беларуси на смерть Рико Кригера 6 22.07.2024, 15:13

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И призывает «набраться терпения».

МИД Германии работает над делом Рико Кригера, осужденного на смертную казнь в Беларуси.

Представитель ведомства Кристиан Вагнер заявил, что Кригеру с самого начало оказывается консульская помощь, пишет «Немецкая волна».

«Мы занимаемся его судьбой и с самого начала оказываем ему интенсивную консульскую поддержку. А также активно защищаем его интересы перед белорусскими властями», — отметил Вагнер.

Никаких подробностей представитель МИД Германии не сообщил. Кроме того, он уклонился от ответа на вопрос о возможных предложениях Минска по судьбе Кригера.

«В этом отношении вам еще придется набраться терпения. Как я уже сказал, нашим приоритетом является всесторонняя поддержка», — добавил он.

По словам Вагнера, несмотря на непризнание Александра Лукашенко избранным президентом, Берлин поддерживает дипломатические отношения с Беларусью.

«У нас есть посольство в Минске, оно действующее и работает. Данная консульская поддержка осуществляется на месте. Как я уже сказал, я не буду вдаваться в подробности. Я могу ответить в целом, что обычно включает в себя консульскую помощь: контакты с задержанным, контакты с членами семьи, адвокатами, посещения тюрем и обсуждение условий содержания с властями», — пояснил Вагнер.

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