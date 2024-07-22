За долги на продажу выставили известный парк развлечений в Минске
- 22.07.2024, 15:38
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Цена — почти два миллиона долларов.
В счет погашения долгов компании-собственника на аукцион выставили парк развлечений «Динозаврия» в ТРЦ «Тивали» на улице Притыцкого. Начальная цена — 5,7 млн рублей. Это следует из информации на сайте «БелЮрОбеспечение», пишет realt.by.
Парк «Динозаврия» открылся на 3−4 этажах в ТРЦ «Тивали» в конце 2015 года. Там есть разные развлечения, в том числе макеты динозавров. Площадь — 2,4 тысячи квадратных метров.
«Динозаврия» работает и сегодня. Но ее выставили на торги в счет погашения долгов ЗАО «Восточно-Европейская компания». Этой компании принадлежит как помещение, так и сам развлекательный парк. К слову, Восточно-Европейская компания существует с 1990 года и является крупным игроком в индустрии развлечений.
Начальная цена за парк — 5 724 509 рублей. Это около 1,8 млн долларов по актуальному курсу. Торги назначены на 6 августа.
Из обременений есть ипотека, но ее, судя по всему, погасят за счет вырученных от покупки денег.