Космический корабль NASA обнаружил тайны в морях спутника Сатурна 23.07.2024, 11:39

Миссия «Кассини» завершилась, когда он врезался в Сатурн, но она все еще приносит результаты.

Космический корабль NASA «Кассини-Гюйгенс», возможно, резко завершил свою 20-летнюю миссию по исследованию окрестностей Сатурна семь лет назад, когда он погрузился в газовый гигант, но он все еще доставляет научную информацию.

Используя радиолокационные данные, собранные «Кассини», астрономы из Корнелльского университета собрали свежую информацию о жидком океане крупнейшего спутника Сатурна, Титана, который состоит из углеводородов - класса органических химических веществ, состоящих из углерода и водорода. Например, в этот класс входят такие химические вещества, как метан и этан. Как пишет УНИАН, исследование команды было опубликовано в журнале Nature Communications.

Команда смогла проанализировать состав и "неровность" моря Титана / фото NASA/JPL/Univ. Arizona/Univ. Idaho

Команда смогла проанализировать состав и «неровность» моря Титана, расположенного недалеко от северного полюса. Исследователи обнаружили спокойные моря метана с мягким приливным течением. Это не только то, чего не смогли обнаружить предыдущие исследования морей Титана, но и закладывает основу для будущих исследований океанских спутников Солнечной системы.

Данные Кассини, использованные для этих новых открытий, были собраны с помощью «баллистического радара», в котором космический корабль направлял радиолуч на Титан, который затем отражался в сторону Земли.

Эффектом этого является поляризация отражения от поверхности Титана, которая открывает виды с двух разных точек зрения. Стандартный радар, который видел сигнал, отраженный обратно к Кассини, предлагал только одну перспективу.

«Основное отличие состоит в том, что бистатическая информация представляет собой более полный набор данных и чувствительна как к составу отражающей поверхности, так и к ее шероховатости», - Валерио Поджиали, член команды и исследователь Корнельского центра астрофизики и планетных наук, говорится в заявлении.

Кассини был запущен 15 октября 1997 года, затем семь лет понадобилось на путешествие к системе Сатурна. NASA столкнуло Кассини с Сатурном в 2017 году, чтобы предотвратить столкновение космического корабля с одним из 146 известных спутников газового гиганта.

Данные баллистического радара, использованные Поджиали и его коллегами, были собраны Кассини во время четырех пролетов 17 мая, 18 июня и 24 октября 2014 года, а затем снова 14 ноября 2016 года. Для каждого из этих наборов данных баллистического радара отражения от поверхности были замечены, когда Кассини максимально приблизился к Титану, а затем еще раз, когда он удалялся от луны.

Исследователи изучили наблюдения за тремя полярными морями Титана: Кракен-Маре, Лигейя-Маре и Пунга-Маре. Они обнаружили, что состав поверхностных слоев углеводородных морей зависит от местоположения и широты. В частности, материал на поверхности самой южной части Кракен-Маре наиболее эффективно отражал радиолокационные сигналы.

Когда Кассини наблюдал за ними, все три моря Титана казались спокойными: космический корабль видел волны диаметром около 3,3 миллиметра. Там, где углеводородные моря встречались с берегом, высота волн достигала всего 5,2 миллиметра, что указывает на существование слабых приливных течений.

«У нас также есть признаки того, что реки, питающие моря, состоят из чистого метана, пока они не впадут в открытые жидкие моря, которые более богаты этаном», - добавил Поджиали. «Это как на Земле, когда пресноводные реки впадают в соленую воду океанов и смешиваются с ней».

Команда заявила, что это открытие согласуется с метеорологическими моделями спутника Сатурна, которые предсказывают, что дождь, выпадающий на Титан, состоит в основном из метана с небольшим количеством этана и других углеводородов.

Поджиали добавил, что команда продолжает работать с данными, полученными Кассини за 13 лет изучения Титана.

«Существует масса данных, которые все еще ждут полного анализа, который должен привести к новым открытиям», - заключил он. «Это только первый шаг».

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