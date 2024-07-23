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В Беларуси продают Mercedes-Benz W124 за 12 000 долларов

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  • 23.07.2024, 11:51
  • 3,880
В Беларуси продают Mercedes-Benz W124 за 12 000 долларов

Почему 32-летнее авто такое дорогое?

В Минске за 12 тысяч долларов продают Mercedes-Benz W124 в кузове седан. Под капотом у него базовый 2-литровый бензиновый двигатель на 136 л. с., работающий в паре с МКПП. Заявленный пробег — 110 тысяч километров, пишет nashaniva.com.

В описании указано, что автомобиль пригнали из Германии в 2000 году, с тех пор автомобиль находится в собственности у одного хозяина.

Продавец уверяет, что автомобиль никогда не попадал в ДТП и в очень хорошем состоянии.

Среди фото есть снимок копии немецкого документа, в котором указано количество собственников авто в Германии. За 8 лет таких было три.

Судя по фото, автомобиль действительно отлично сохранился. Похоже, что помогло не только редкое использование, но и антикоррозийная обработка кузова.

Следы от обработки мавилью видны на различных элементах кузова, включая дверные проемы и внутреннюю сторону двери.

Действительно ли этот Mercedes-Benz такой ценный?

Несмотря на хорошее для своего возраста состояние и малый пробег, этот автомобиль трудно назвать экземпляром, за которым будут гоняться любители янгтаймеров. И дело здесь не только в том, что за более чем 20-летнюю историю пребывания на конвейере было выпущено 2,5 миллиона 124-х в различных типах кузовов.

Выставленный на продажу автомобиль это не редкий седан Е500, не купе и не кабриолет, а самый обычный седан в скромной комплектации с самым слабым мотором в линейке бензиновых двигателей.

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