Минчане бьют рекорды по покупке квартир 5 23.07.2024, 12:13

2,182

Наибольшим спросом пользуются квартиры стоимостью до 70 тысяч долларов.

Во втором квартале текущего года на рынке недвижимости Минска был установлен новый рекорд по числу заключенных сделок. Особенно высокий спрос наблюдается на квартиры стоимостью от 50 до 70 тысяч долларов, причем наиболее популярны однокомнатные и двухкомнатные апартаменты среди горожан.

По данным Национального кадастрового агентства, только за последние три месяца была продано 4721 квартира в Минске. В сравнении с прошлым годом (4306 сделок) и 2022 годом (3890 сделок) это значительный прирост. Особенно заметен рост спроса на однокомнатные квартиры, который увеличился на 14%, и на двухкомнатные — на 11%, в то время как интерес к многокомнатным квартирам остался стабильным.

Квартиры стоимостью от 50 до 70 тысяч долларов сейчас наиболее востребованы, составляя 39% всех сделок на рынке Минска. Апрель был самым активным месяцем с 1861 сделкой, в то время как в марте продали 1759 квартир.

В новостройках большинство проданных квартир были однокомнатными. Основное предложение на первичном рынке сосредоточено в жилом комплексе на месте бывшего аэропорта, где более 60% квартир имеют площадь более 40 кв. м. и свободную планировку, что позволяет адаптировать их под различные потребности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com