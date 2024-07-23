В российской колонии вспыхнул бунт 23.07.2024, 12:35

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Пришлось вводить спецназ.

В поселке Всесвятская Чусовского округа Пермского края РФ заключенные исправительной колонии №?10 подняли бунт. Об этом 22 июля сообщила правозащитница Оксана Асауленко, пишет kasparov.ru.

По ее словам, бунт произошел еще «на прошлой неделе», но точную дату она не сообщила. Для подавления бунта, по ее данным, в колонию ввели спецназ «Медведь» краевого управления ФСИН, также «вызывали сотрудников из ИК-37 на подмогу».

«В помещениях строгих условий содержания осужденные сломали заглушки, которые связь глушат. По другой информации, сломали также видеокамеры и замки. Всех закрыли в изолятор», — рассказала Оксана Асауленко. По словам родственников, связи с заключенными нет до сих пор.

ИК-10 — мужская исправительная колония строгого режима, рассчитанная на почти 2300 заключенных, является одной из крупнейших колоний в Пермском крае.

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