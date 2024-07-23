закрыть
23 июля 2024, вторник, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российской колонии вспыхнул бунт

  • 23.07.2024, 12:35
  • 6,080
В российской колонии вспыхнул бунт

Пришлось вводить спецназ.

В поселке Всесвятская Чусовского округа Пермского края РФ заключенные исправительной колонии №?10 подняли бунт. Об этом 22 июля сообщила правозащитница Оксана Асауленко, пишет kasparov.ru.

По ее словам, бунт произошел еще «на прошлой неделе», но точную дату она не сообщила. Для подавления бунта, по ее данным, в колонию ввели спецназ «Медведь» краевого управления ФСИН, также «вызывали сотрудников из ИК-37 на подмогу».

«В помещениях строгих условий содержания осужденные сломали заглушки, которые связь глушат. По другой информации, сломали также видеокамеры и замки. Всех закрыли в изолятор», — рассказала Оксана Асауленко. По словам родственников, связи с заключенными нет до сих пор.

ИК-10 — мужская исправительная колония строгого режима, рассчитанная на почти 2300 заключенных, является одной из крупнейших колоний в Пермском крае.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников