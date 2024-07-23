Красивая многоходовочка Андрей Окунь

23.07.2024, 13:09

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Россия платит и за себя, и за Украину, и за того парня с краю.

Первый транш из доходов от замороженных российских активов перечислят Еврокомиссии в начале августа. Речь идёт о €1,4 млрд, на которые будет закуплено оружие для Киева.

Вот и наступил момент, когда хвалёный геополитический гений российского управителя раскрывается во всей красе. Любуемся красивой многоходовочкой: Россия и Украина начинают воевать между собой на российские деньги.

Но, разумеется, всё идёт по плану и все поставленные цели будут достигнуты. При условии, что план и цели заключались в том, чтобы ослабить Россию, надорвать её экономику и затормозить в развитии на порядок лет. Если задумка была именно в этом, тогда да, всё идёт как нельзя лучше.

Вообще история с замороженными российскими $350 млрд. крайне показательная. Пошли устраивать спецвойнушку, но последствия до конца продумывать не стали. И так сойдёт, как говорится. В итоге спохватились, когда утащить и перепрятать всё было уже просто невозможно.

И вот он результат действий людей, которым якобы виднее и которые лучше всех всё знают. Россия платит и за себя, и за Украину, и за того парня с краю. Абсурд какого-то безумного масштаба.

Андрей Окунь, Telegram

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