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«Лукашенко просто боится об этом сказать Путину»

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  • 23.07.2024, 13:39
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«Лукашенко просто боится об этом сказать Путину»

Политолог рассказал, какой сигнал Кремль послал белорусскому диктатору.

В Беларуси произошел целый ряд событий, которые, на первый взгляд, не связаны между собой. Лукашенко резко отвел войска от границы с Украиной, в стране прошли учения китайских военных, а на территории страны взорвался российский «Шахед». Есть ли логика в цепи этих событий?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Лукашенко продолжает вести игру под названием «большая имитация», постоянно готовясь к войне против Украины. Идет показательная деятельность: подводит войска, проводит какие-то показательные контрдиверсионные действия, сбивает воображаемые украинские дроны и тому подобные. Делается это ради «галочки» для Кремля, мол, смотрите, соответствующая работа ведется.

Что касается «шахедов» и всего происходящего, то дело в том, что здесь есть интересная деталь. Можно воспринимать этот пролет «шахеда» и как сигнал для Лукашенко, чтобы он более активно включался и поддерживал Россию. Но не исключаю, что произошел сбой ввиду того, что Россия сейчас очень активно экспериментирует с «шахедами», высотами, планами их полетов и они просто отклоняются и залетают на территорию Беларуси.

Все претензии Беларусь должна адресовать в сторону России, но я как-то этих претензий не вижу. Лукашенко просто боится об этом сказать Путину. А как же так, воображаемые дроны то с Литвы, то с Украины залетают и их сбивают, а вот с «шахедами» как-то не выходит.

Еще отмечу, что Путин недоволен тем, как Лукашенко себя ведет, пытаясь страховаться связями с Китаем. Он давно хотел бы большей вовлеченности Беларуси в войну, но он не может пойти против Китая. Пока что Путин вынужден смириться с тем, что Лукашенко будет вести игру под названием «великая имитация», а Путин делать вид, мол, «да-да-да, все идут по плану».

— Некоторые политологи считают, что Путин давит на Лукашенко, чтобы тот вступил в войну против Украины, именно поэтому над Беларусью начали появляться «Шахеды». Что вы об этом думаете?

— Путин давит с целью, чтобы Лукашенко оказывал давление, демонстрировал готовность к войне, чтобы Украина удерживала как можно больше своих войск на границе с Беларусью.

Зметьте, что Лукашенко довольно-таки часто вспоминает именно о силах спецопераций Беларуси. Не об армии, а акцентирует внимание именно на ССО. По его мнению, это самые и боеспособные, и верные на сегодня. Он на них рассчитывает, но думаю, что белорусская армия вряд ли готова и изъявляет желанием воевать против Украины.

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