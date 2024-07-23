Лидер шахтеров «ДНР» рассказал россиянам «неудобную правду» 2 23.07.2024, 14:07

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Александр Васьковский

Кремль делает все возможное, чтобы на Донбассе произошло антироссийское восстание.

Лидер так называемого «профсоюза шахтеров «ДНР» Александр Васьковский в интервью одному из российских блогеров рассказал, как именно Россия построила схему грабежа Донбасса после 2014 года, когда оккупационная администрация РФ взяла промышленность региона под свой контроль.

Перешедший на сторону России коллаборант спустя 10 лет после начала оккупации Донбасса признается, что вместо процветания Москва принесла на Восток Украины нищету и разруху. Более того, по его словам, Россия делает все возможное, чтобы на Донбассе произошло антироссийское восстание, пишет dialog.ua.

По его словам, россияне начали за бесценок вывозить уголь и металл. Часть предприятий была уничтожена и распилена на металлолом, который также вывезли в Россию.

На признание коллаборанта обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, по словам которого именно для этого Россия и развязала войну: чтобы ограбить один из самых богатых регионов Украины.

«За 8 лет Донбасс ограбили так, что шахтеры и металлурги стали нищими. Из Донбасса вывозили уголь, металл. Бородай, Сурков и еще ряд людей в администрации президента сколотили целые состояния на этом», - признался сторонник России Васьковский.

Вот для этого Россия и развязала всю эту войну. И «забота о людях Донбасса» на самом деле выглядит именно так.

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