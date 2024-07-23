Жертвами урагана в Беларуси стали семь человек
- 23.07.2024, 18:52
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Различные травмы получили 75 белорусов.
Жертвами урагана 13-14 июля в Беларуси стали не шесть, а семь человек. Прежние данные уточнили спасатели.
Различные травмы получили 75 человек, 13 из них до сих пор остаются в больницах (трое из них находятся в тяжелом состоянии). Они пострадали от поваленных деревьев и сорванных ветром элементов кровли.
В нашей стране было зафиксировано более 13 тысяч случаев падения деревьев. Были повреждены крыши у 6200 жилых домов (восстановлены менее 4 тысяч). Тысячи населенных пунктов несколько дней были без света и воды (больше всего — на Гомельщине, среди них самый большой город — Мозырь). Полностью остановлена работа Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Последствия стихии ликвидируют до сих пор.