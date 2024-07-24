В Москве взорвали авто замначальника центра спутниковой связи войск РФ

В Москве взорвали авто замначальника центра спутниковой связи войск РФ4
- 24.07.2024, 9:19
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Высокопоставленный военный тяжело ранен.
Утром 24 июля возле одного из жилых комплексов прозвучал мощный взрыв: взорвался автомобиль. Владельца авто госпитализировали с травматической ампутацией ног, у его спутницы – серьезные травмы лица.
Позже стало известно, что вследствие взрыва пострадал 49-летний Андрей Торгашов, заместитель начальника ПДРЦ 89 центра спутниковой связи ВС РФ. На месте якобы было найдено взрывное устройство, передает obozrevatel.com.
Взрыв прозвучал утром возле жилого комплекса «Молжаниново»: на парковке взорвалась Toyota Land Cruiser, в которой находились мужчина и женщина.
Пострадавшим мужчиной оказался 49-летний Андрей Торгашов – он потерял конечности. У его спутницы – серьезные раны лица. Оба были доставлены в больницу.
Российское издание ASTRA выяснило, что пострадал, автомобиль принадлежит военному, заместителю начальника ПДРЦ воинской части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. В/ч 33790 — это 89 центр спутниковой связи ВС РФ.
В полиции Москвы заявили, что причиной взрыва стало заложенное неизвестными под автомобиль взрывное устройство.
В результате взрыва также пострадали пять других автомобилей и выбиты окна в жилом доме.