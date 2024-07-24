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СМИ: Во взорванном в Москве авто находился майор ГРУ

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  • 24.07.2024, 10:20
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СМИ: Во взорванном в Москве авто находился майор ГРУ

Новые подробности подрыва Toyota Land Cruiser.

Утром 24 июля в Москве на парковке жилого дома на улице Синявинской в результате детонации неустановленного предмета взорвался автомобиль, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным «Коммерсанта», в машине Toyota Land Cruiser находился 49-летний майор ГРУ, а также его жена. Имя военного — Андрей Торгашов, пишет телеграм-канал «МК: срочные новости». Он занимает должность замначальника центра спутниковой связи войсковой части 33790, дислоцированной в Подмосковье, утверждает телеграм-канал Astra.

Согласно предварительным данным, тротиловый эквивалент сработавшего взрывного устройства составил полкило, пишет «Коммерсант». Как уточняет Baza, военному оторвало ступни, а его жена получила рваные раны лица. Обоих госпитализировали в Боткинскую больницу. Офицер находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По словам источника «РИА Новостей» в правоохранительных органах, одна из версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение». Возбуждено дело по ст. 30 и 105 УК — покушение на убийство, но впоследствии его могут переквалифицировать на теракт, пишет «Коммерсант».

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи и криминалисты СКР Москвы совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

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