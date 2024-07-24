закрыть
24 июля 2024, среда, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис

  • 24.07.2024, 13:29
Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис

Политик подчеркнул, что готов встретиться с соперницей не один раз.

Бывший президент США Дональд Трамп намерен провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не один раз.

Об этом сообщает Politico.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News. В последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News, называя ABC «шутом».

Однако во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что будет вести дебаты с Харрис, независимо от того, будет ли это ABC, и сказал, что он «готов провести больше, чем одни дебаты на самом деле».

Хотя Трамп выразил недовольство программой ABC, которую он посмотрел в понедельник и счел благоприятной для президента Джо Байдена и Камалы Харрис, он подчеркнул важность дебатов для президентской гонки.

«Я считаю, что, независимо от того, выдвигаетесь от демократов или республиканцев, проведение дебатов - это обязательное условие», - сказал Трамп.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников