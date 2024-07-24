Врачи рассказали о чудо-напитках для улучшения работы мозга после 40 лет 4 24.07.2024, 13:36

3,578

Помогут улучшить память и настроение.

С возрастом поддержание когнитивного здоровья становится все более важным, поскольку когнитивные функции, включая память, обычно ухудшаются в более зрелом возрасте. После 40 лет очень важно поддерживать работу мозга и психическое состояние с помощью сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Портал She Finds расспросил экспертов о лучших напитках для укрепления здоровья мозга.

Зарегистрированный диетолог Варша Хатри из Prowise Healthcare объясняет: «Латте с куркумой, также известное как золотое молоко, содержит куркумин, который связан с улучшением настроения и памяти за счет повышения уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF)».

Доктор Джефф Дробот, основатель сайта cerebralfit.com, также отмечает: «Черничный смузи богат флавоноидами, которые улучшают память и защищают мозг от окислительного стресса».

Доктор Кубаныч, консультант по вопросам здоровья и оздоровления в NAO, добавляет: «Свекольный сок улучшает кровоток и доставку кислорода к мозгу, повышая когнитивные функции».

К другим напиткам, способствующим развитию мозга, относится зеленый чай, который Хатри выделяет за содержание катехинов и умеренного количества кофеина, улучшающих концентрацию внимания и бдительность.

Матча, порошкообразный зеленый чай, отличается более высокой концентрацией антиоксидантов и L-теанина, способствующих расслаблению и снижению стресса.

И наконец, доктор Дробот советует пить кофе для повышения бдительности и когнитивных способностей, особенно в паре с темным шоколадом, который богат нейропротекторными флавоноидами.

Включение этих вкусных и богатых питательными веществами напитков в ваш ежедневный рацион поможет улучшить память, настроение и защитит от снижения когнитивных способностей, сохраняя ваш ум острым и энергичным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com