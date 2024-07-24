Маск опроверг сообщения о том, что он пожертвовал $45 млн Трампу

Маск опроверг сообщения о том, что он пожертвовал $45 млн Трампу5
- 24.07.2024, 18:13
Сумма была меньше.
Сумма пожертвований Илона Маска на предвыборную кампанию Дональда Трампа была меньше $45 млн. Об этом сам Илон Маск заявил в интервью Джордану Питерсону. Конкретную цифру он не назвал.
«То, о чем пишут в СМИ, просто неправда», — сказал Маск.
Информацию о том, что Маск будет выделять Трампу $45 млн, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источник 16 июля.
После интервью на своей странице в социальной сети X Маск сообщил, что продолжит поддерживать Трампа и его кандидатуру на выборах президента США и комитет по политической активности под названием America PA, который он создал вместе с другими донорами консервативной партии.
Илон Маск публично поддержал Трампа после покушения на политика. В посте в социальной сети X Маск пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Ранее Маск публично не поддерживал ни одного из кандидатов и заявлял, что не жертвует деньги на избирательные кампании.