Маск опроверг сообщения о том, что он пожертвовал $45 млн Трампу 5 24.07.2024, 18:13

Илон Маск

Сумма была меньше.

Сумма пожертвований Илона Маска на предвыборную кампанию Дональда Трампа была меньше $45 млн. Об этом сам Илон Маск заявил в интервью Джордану Питерсону. Конкретную цифру он не назвал.

«То, о чем пишут в СМИ, просто неправда», — сказал Маск.

Информацию о том, что Маск будет выделять Трампу $45 млн, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источник 16 июля.

После интервью на своей странице в социальной сети X Маск сообщил, что продолжит поддерживать Трампа и его кандидатуру на выборах президента США и комитет по политической активности под названием America PA, который он создал вместе с другими донорами консервативной партии.

Илон Маск публично поддержал Трампа после покушения на политика. В посте в социальной сети X Маск пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Ранее Маск публично не поддерживал ни одного из кандидатов и заявлял, что не жертвует деньги на избирательные кампании.

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