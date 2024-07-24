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В Госдуме РФ обвинили «Чебурашку» в разрушении российских ценностей

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  • 24.07.2024, 18:27
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В Госдуме РФ обвинили «Чебурашку» в разрушении российских ценностей

Также у зампреда комитета Госдумы по культуре возникли претензии к «Бременским музыкантам».

Российские фильмы «Чебурашка» и «Бременские музыканты» являются «разрушительными для семьи». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Дмитрий Певцов на заседании межфракционной рабочей группы нижней палаты по сохранению «духовно-нравственных ценностей», в рамках которого депутаты обсуждали борьбу с «деструктивной идеологией», передает The Moscow Times.

«Указ (Владимира Путина о „сохранении и укреплении традиционных ценностей“. — Прим.) вышел 20 месяцев назад. За это время я посмотрел несколько наших картин „прекрасных“, которые называются семейными, (с возрастным ограничением. — ТМТ) 6+. Ничего более разрушительного для детей, для семьи, чем „Чебурашка“, „Бременские музыканты“, „По щучьему велению“ при желании создать нельзя. Кто (это. — Прим.) пропустил?» — возмущался депутат во время заседания.

Певцов призвал к скорейшему внедрению «механизма ограничения появления деструктивных содержаний» в творческой деятельности и к прямому вмешательству государства в этот процесс. Он напомнил, что в России «действует положение о культуре, которое говорит, что государство не имеет право вмешиваться в творческую деятельность». «Мне кажется, работа нашей группы должна быть посвящена в том числе тому, чтобы на законодательном уровне государство имело (право. — Прим.) вмешиваться в то, что делают так называемые художники», — сказал он.

Кроме того, депутат призвал «пресекать деструктивную деятельность превентивно <…> на уровне тех самых худсоветов».

Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению российских «традиционных духовно-нравственных ценностей» в ноябре 2022 года. Два года спустя, в июле 2024-го, кабмин одобрил план соответствующих мероприятий на ближайшие два года. План включает производство кинофильмов, выпуск литературы, проведение выставок, лекций и уроков. Документ разработало Министерство культуры РФ совместно с аппаратом правительства и Совбеза.

В 2023 году Минкультуры отказалось показывать в России голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», которые собирались выпустить в прокат в режиме «принудительного лицензирования». Причиной отказа стало несоответствие фильмов задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей».

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