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Неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

  • 25.07.2024, 8:39
  • 6,114
Неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

Опубликовано видео.

Российская неонацистская группировка NS/WP Crew взяла на себя ответственность за убийство украинского языковеда Ирины Фарион. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

Как отмечается, убийство совершил «украинский автономный революционный расист».

На канале даже опубликовали видео якобы с моментом убийства Фарион. Там видно машины, которые были вблизи места убийства. Также слышен выстрел и крики женщины.

Видео можно посмотреть здесь. Осторожно, кадры 18+.

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