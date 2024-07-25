Под Курском военные РФ расстреляли гражданских россиян в «Ладе» 5 25.07.2024, 12:14

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Военные были пьяны.

В Суджанском районе Курской области военнослужащие открыли огонь по автомобилю Lada Priora, в котором находились двое местных жителей. 21-летний пассажир получил ранение и был госпитализирован, пишет Baza.

Инцидент произошел вечером 24 июля возле деревни Мартыновка. По словам очевидцев, стрелявшие передвигались на машине с символом Z и были одеты в военную форму. Около 6 утра четверга сотрудники ФСБ задержали по ориентировке четверых военнослужащих в районе урочища Кочегуры — все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Стрелявших по машине с гражданскими доставили в отдел полиции Суджи. Военное следственное управление СК России начало проверку.

Это уже не первый такой инцидент. 13 июня российские военнослужащие обстреляли машину с мирными жителями за отказ остановиться на контрольно-пропускном пункте в селе Любечане Брянской области. В результате получили ранения и были госпитализированы два человека.

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