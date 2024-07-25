Белорусский паспорт оказался на уровне Намибии
- 25.07.2024, 14:53
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Паспорта этих двух стран открывают безвизовый въезд в 81 страну мира.
Беларусь заняла в рейтинге паспортов мира по количеству пунктов назначения (Henley Passport Index 2024), в которые их владельцы могут попасть без визы, 61-е место.
Она разделила его с Намибией. Паспорта двух стран открывают безвизовый въезд в 81 страну мира.
Лидером является Сингапур, паспорт которого дает право на безвизовые визиты в 195 государств. Далее разместились Франция, Германия, Италия, Япония и Испания. Граждане всех этих стран могут попасть в 192 государство.
Польша заняла 6-е место с возможностью посещения без визы 188 стран, Эстония и Литва - 9-е (185), а Латвия - 10-е место (184).
У Украины 30-ая позиция (148), у России – 45-ая (116).
На последнем, 103-м месте, Афганистан. Безвизовый режим у этой страны есть с 26 государствами.