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Польша усилила контроль грузовиков из Беларуси

  • 25.07.2024, 22:02
Польша усилила контроль грузовиков из Беларуси

Очередь постоянно растягивается и временами доходит до 50 км.

На автомобильном пограничном переходе «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») польские службы начали тщательно проверять грузовики, возвращающиеся из Беларуси в Польшу. Об этом пишет etransport.pl.

В итоге за несколько часов у границы образовалась очередь из грузовиков длиной более 20 км. Очередь постоянно растягивается и временами доходит до 50 км.

Бяло-подляская торговая палата опубликовала список проблем, с которыми сталкиваются автотранспортные компании на пограничных переходах. По оценке специалистов, очереди на границе — результат не только преднамеренных действий, усложняющих жизнь перевозчиков и населения приграничья, но и кадровых проблем таможни Польши.

Издание отмечает, что частично решить проблему могла бы электронная очередь, в которой грузовики ожидали бы пересечения границы на специально отведенных стоянках с необходимыми удобствами. По оценкам участников рынка, электронную очередь следует запустить в самое ближайшее время.

Перевозчикам известно о планах госорганов Польши ввести электронный учет таможенного оформления в 2027 году, но этот срок бизнес считает неприемлемым.

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