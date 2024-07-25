Польша усилила контроль грузовиков из Беларуси
- 25.07.2024, 22:02
Очередь постоянно растягивается и временами доходит до 50 км.
На автомобильном пограничном переходе «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи») польские службы начали тщательно проверять грузовики, возвращающиеся из Беларуси в Польшу. Об этом пишет etransport.pl.
В итоге за несколько часов у границы образовалась очередь из грузовиков длиной более 20 км. Очередь постоянно растягивается и временами доходит до 50 км.
Бяло-подляская торговая палата опубликовала список проблем, с которыми сталкиваются автотранспортные компании на пограничных переходах. По оценке специалистов, очереди на границе — результат не только преднамеренных действий, усложняющих жизнь перевозчиков и населения приграничья, но и кадровых проблем таможни Польши.
Издание отмечает, что частично решить проблему могла бы электронная очередь, в которой грузовики ожидали бы пересечения границы на специально отведенных стоянках с необходимыми удобствами. По оценкам участников рынка, электронную очередь следует запустить в самое ближайшее время.
Перевозчикам известно о планах госорганов Польши ввести электронный учет таможенного оформления в 2027 году, но этот срок бизнес считает неприемлемым.