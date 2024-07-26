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Камала Харрис согласилась на теледебаты с Трампом

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  • 26.07.2024, 7:39
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Камала Харрис согласилась на теледебаты с Трампом

Вице-президент США заявила, что ее соперник «отступает».

Вице-президент США Камала Харрис согласилась на теледебаты с Дональдом Трампом. Ранее Трамп и Джо Байден договорились о проведении дебатов 10 сентября.

«Трамп согласился на дебаты 10 сентября (с Джо Байденом — прим. ред.). Теперь кажется, что он отступает. Избиратели заслуживают того, чтобы увидеть разделенный экран, существующий на сцене дебатов», — написала Харрис в соцсети Х.

Она подчеркнула, что готова встретиться с Трампом, закончив свой пост словами «Я готова. Итак, начнем».

Ранее сообщалось, что Камала Харрис заявила, что примет участие в президентских выборах в США.

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