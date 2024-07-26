Камала Харрис согласилась на теледебаты с Трампом 2 26.07.2024, 7:39

1,394

Вице-президент США заявила, что ее соперник «отступает».

Вице-президент США Камала Харрис согласилась на теледебаты с Дональдом Трампом. Ранее Трамп и Джо Байден договорились о проведении дебатов 10 сентября.

«Трамп согласился на дебаты 10 сентября (с Джо Байденом — прим. ред.). Теперь кажется, что он отступает. Избиратели заслуживают того, чтобы увидеть разделенный экран, существующий на сцене дебатов», — написала Харрис в соцсети Х.

Она подчеркнула, что готова встретиться с Трампом, закончив свой пост словами «Я готова. Итак, начнем».

Ранее сообщалось, что Камала Харрис заявила, что примет участие в президентских выборах в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com