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В Беларуси приняли постановление по мобилизации

  • 26.07.2024, 8:06
  • 7,166
В Беларуси приняли постановление по мобилизации

В нем говорится об услугах для мобилизованных.

Правительство приняло постановление, касающееся вопросов мобилизации. В опубликованном 26 июля документе говорится о жилищно-коммунальных и бытовых услугах.

Постановление Совмина от 25 июля 2024 года № 520 касается перечня жилищно-коммунальных, бытовых услуг, оказываемых гражданам, призванным на военную службу по мобилизации.

Среди жилищно-коммунальных услуг для мобилизованных указаны:

горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами;

техническое обслуживание;

санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;

текущий ремонт;

капитальный ремонт.

А среди бытовых:

услуги по ремонту обуви и изделий из кожи;

услуги по ремонту и подгонке или перешиву одежды и текстильных изделий бытового назначения; услуги по сухой (химической) чистке, включая услуги по чистке изделий из меха;

услуги прочие по чистке (стирке) текстильных изделий и изделий из меха;

услуги бань, саун и душевых.

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