В Беларуси приняли постановление по мобилизации
- 26.07.2024, 8:06
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В нем говорится об услугах для мобилизованных.
Правительство приняло постановление, касающееся вопросов мобилизации. В опубликованном 26 июля документе говорится о жилищно-коммунальных и бытовых услугах.
Постановление Совмина от 25 июля 2024 года № 520 касается перечня жилищно-коммунальных, бытовых услуг, оказываемых гражданам, призванным на военную службу по мобилизации.
Среди жилищно-коммунальных услуг для мобилизованных указаны:
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро-, теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами;
техническое обслуживание;
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;
текущий ремонт;
капитальный ремонт.
А среди бытовых:
услуги по ремонту обуви и изделий из кожи;
услуги по ремонту и подгонке или перешиву одежды и текстильных изделий бытового назначения; услуги по сухой (химической) чистке, включая услуги по чистке изделий из меха;
услуги прочие по чистке (стирке) текстильных изделий и изделий из меха;
услуги бань, саун и душевых.