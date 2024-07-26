Убийство Фарион: появилось фото задержанного в Днепре

Убийство Фарион: появилось фото задержанного в Днепре1
- 26.07.2024, 8:09
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Подготовка к покушению началась в мае.
Издание «Украинская правда» получило в свое распоряжение фотографию 18-летнего задержанного в Днепре, который является главным подозреваемым в убийстве Ирины Фарион.
Журналисты сообщили, что снимок был передан источником в правоохранительных органах. Также была опубликована и фотография задержания.
Собеседник в силовых структурах рассказал журналистам, что подозреваемый приехал во Львов на поезде, а после совершенного преступления вернулся назад в Днепр таким же образом. К убийству он тщательно готовился на протяжении нескольких недель. Силовики уточняют, что подготовка началась в мае.
С официальным заявлением также выступил Офис Генерального прокурора Украины. Следователи уже готовят подозреваемому сообщение о подозрении в умышленном убийстве. Установить личность преступника удалось по фотографиям со смарт-камер видеонаблюдения.
В прокуратуре подчеркнули, что следственные действия ведутся при активном участии спецслужб и следователей Нацполиции.
В то же время сотрудники МВД в официальном заявлении отметили, что, с большой долей вероятности, молодой человек является лишь исполнителем. Заказчики также будут установлены.