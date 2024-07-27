В Гомеле ищут людей под завалами обрушившегося здания РОВД

В Гомеле ищут людей под завалами обрушившегося здания РОВД6
- 27.07.2024, 9:59
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Привлечены 26 единиц техники и 57 человек.
Спасатели работают на месте обрушения здания бывшего РОВД, сообщает пресс-служба МЧС. Проводятся работы по разборке и уборке обрушившихся конструкций, а также по поиску возможных пострадавших.
Привлечены 26 единиц техники и 57 человек, из них 15 единиц техники и 46 работников МЧС. По состоянию на 6 утра 27 июля пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
Отметим, что в этом здании в 2020 году пытали протестующих.