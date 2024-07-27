Ждун мозаичный 27.07.2024, 20:57

Скорость разрушения организма Лукашенко увеличивается.

Белорусы прокомментировали чудовищное состояние с Лукашенко, который находится на острове Валаам, где встречается с Путиным.

«Ждун-мозаичный. Скоро во всех магазинах страны»

«На фото как будто посажен НА КОЛ, из башки торчит осиновый кол»

«К этому раздутому ждуну так и хочется подкрасться и ткнуть его иголкой. Представляете как он лопнет и обрызгает …ном своего куратора?»

«Это понятно, что в крайне плохой форме. У него тяжелая инвалидность, ведь он даже передвигаться самостоятельно не в состоянии. И, по всей видимости, в резиденции, когда никто не видит,его на каталке возят. Путин над этим инвалидом смеется»

«У диабетиков ноги – самое уязвимое место, это называется «диабетическая стопа». Кровообращение нарушается, сосуды и суставы в пыль. У него уже ампутированы несколько пальцев на ногах, и давно. 2 центнера веса – та еще нагрузочка. Коленные суставы давно надо заменить, но этот хряк до истерики боится операции, шутка ли – лечь под наркоз, мало ли что... Лечиться не любит и не хочет, даже Коленька рассказывал, что папик как пациент – кошмар для врачей. Думаю, диабет его и доконает. Эх, скорее бы…»

«Голова сразу оторвется. Через год тушу будут возить, ноги уже не выдерживают. Скорость разрушения этого организма увеличивается», – пишут читатели Charter97.org.

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