Число аварий «Суперджетов» в России подскочило на 115% 27.07.2024, 21:53

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После введения санкций Запада против российской авиации.

Число авиационных происшествий с участием Superjet в России увеличилось более чем в два раза за последние два года, сообщает профильный телеграм-канал Aviaincident.

Согласно его подсчетам, в 2021 году «Суперджеты» ломались не менее 134 раз, в 2022-м — 181, в 2023 году — 289 (в сравнении с 2021 годом рост составил 115%). При этом в данную статистику не входят инциденты, вызванные внешними факторами, например, столкновениями с птицами.

Чаще всего за упомянутый период у Superjet ломались двигатели и шасси. «Superjet первого поколения (Sukhoi Superjet 100. — ТМТ), который сейчас и летает в наших авиакомпаниях, еще неимпортозамещенный. Он почти на 100% состоит из импортных комплектующих, которые не производятся на территории России. А это значит, что с точки зрения технического обслуживания и обеспечения склада запчастей. Superjet, Boeing, Airbus — все это иномарки. Конечно, в условиях тотальных санкций добывать запчасти нам приходится по так называемому параллельному импорту», — объяснил в эфире «Ъ FM» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Все перечисленные самолеты, включая SSJ-100, собираются из комплектующих, производимых «по всему миру», отметил специалист: «Сейчас на Superjet, как и на Boeing, на Airbus, устанавливаются все те же самые запчасти, от тех же производителей».

Российский авиапром столкнулся с серьезными трудностями после введения санкций против РФ из-за развязанной Москвой войны в Украине. Санкции существенно ограничили доступ к зарубежным комплектующим и технологиям, что затруднило производство и обслуживание самолетов.

Особенно сильно ограничения ударили по проекту Sukhoi Superjet 100. Данный лайнер был разработан с использованием большого количества импортных компонентов и после введенных санкций он испытывает серьезную нехватку ключевых деталей. Ограничительные меры на поставки из стран Европы и США вынудили российских производителей искать альтернативные источники комплектующих, что потребовало времени и значительных финансовых вложений.

За обслуживание, проектирование и изготовление деталей для двигателей SaM-146, установленных на «Суперджетах», отвечала французская компания Safran, которая в марте 2022 года вышла из совместного предприятия с ОДК Powerjet и прекратила поддерживать работу агрегатов. Российские производители так и не смогли «импортозаместить» двигатель. В августе прошлого года Минпромторг показал первый полет SJ-100 с отечественными компонентами. Отмечалось, что в самолете заменили порядка 40 систем и агрегатов, включая авионику, шасси и систему электроснабжения, однако двигатель остался франко-российским.

Санкции также повлияли на обслуживание и ремонт уже эксплуатируемых самолетов: авиационные компании сталкиваются с дефицитом запасных частей и оборудования для поддержания своих воздушных судов в рабочем состоянии. Это приводит к увеличению простоев и снижению эксплуатационной готовности флота.

12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 разбился возле деревни Апраксино в Коломенском районе Подмосковья. Лайнер «Газпром-Авиа» совершал тестовый полет после планового ремонта с площадки Луховицкого авиационного завода в аэропорт «Внуково». Воздушное судно упало на территорию леса и взорвалось. На борту в момент инцидента находились три члена экипажа, все они погибли. Перед падением лайнер подал сигнал бедствия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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