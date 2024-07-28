В Мали ликвидировали преемника Пригожина, который вел бои за Бахмут и Соледар 18 28.07.2024, 11:20

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Новые подробности разгрома «вагнеровцев» туарегами.

В северо-западной Африке повстанцы-туареги перебили отряд российской военной частной кампании «Вагнер», пытавшийся захватить город Тинзауатен в Мали. Часть боевиков попала в плен, но большинство было убито и среди них оказался один из российских командиров, захватывавший украинские города Бахмут и Соледар, сообщает obozrevatel.com.

Это наемник «Лотос», возглавивший ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина. Данные о потерях вооруженной группировки в одной из стран африканского Сахеля рассказали российские провоенные блогеры.

Ранее в сеть попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и «вагнеровцев» в Республике Мали возле границы с Алжиром. Повстанцы заявили о ликвидации десятков боевиков-россиян и солдат хунты. Также они подвели военный вертолет Ми-24, принадлежавший ВС Мали. Хотя официальные лица утверждали, что тот «совершил аварийную посадку из-за технических проблем».

Разгром колонны малийских войск и наемников ЧВК подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, те потеряли убитыми не меньше 17 человек. Но российские Z-каналы пишут о порядка 50 погибших.

Событие всколыхнуло российское провоенное сообщество блогеров, которые уже два дня распространяют эти кадры, сообщая под ними о «ужасных потерях» среди членов ЧВК. Они назвали несколько имен наемников, чья смерть действительно подтверждена.

Среди ликвидированных – командир, который вел бои за Бахмут и Соледар: новые подробности разгрома «вагнеровцев» в Мали. Фото и видео

«Помочь колонне ЧВК «Вагнер», попавшей в засаду в Мали, пытался вертолет. Он был подбит. Часть «вагнеровцев» взята в плен, сейчас их выкупают», «Это действительно правда, в Мали много убитых и пленных наших ребят, ребят из «Вагнера». Попали в засаду», «Также, к сожалению, в бою погиб наш хороший друг, админ канала Grey Zone (позывной «Белый»)», – написали несколько пропагандистов.

Они впервые опубликовали фото предполагаемого админа указанного канала. Расследователи ASTRA (издание называет себя независимым росСМИ) отметили: если это соответствует действительности, то речь идет о 31-летнем уроженце Липецкой области РФ Никите Федянине.

Он жил в Москве, пять лет назад на YouTube-канале публиковал ролик «Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Это были кадры работы ФСБшников в горной местности, в конце них показан памятник погибшим членам подразделения. В комментариях «Белый» также отвечал на вопрос о том, есть ли на видео «Хард Ингуш» – блогер-силовик, который в то время писал в сети о российских операциях на северном Кавказе (вероятно, он был с ним знаком и также служил в этом регионе).

«Владелец этого канала был записан в контактах у других людей как «Никита Фэбос (Мск)» и «Уважаемый человек». Также Федянин загружал в ВК картинку, где его голова подставлена к фото Путина на фоне Кремля», – пишет ASTRA.

В последнем посте для своего Z-канала «Белый» признался, что «вагнеровцы» находятся в одной из стран африканского Сахеля, где им «жарко в прямом и переносном смысле», и цинично добавил: «Все, как мы любим».

Также россияне сообщают, что в Мали погиб еще один известный командир ЧВК «Вагнер» – Антон «Лотос» Елизаров, который в ходе вторжения РФ в Украину руководил наступлением оккупантов на Соледар и Бахмут.

«Приятные новости продолжают поступать с Малийского направления – по информации каналов, связанных с «Вагнером», также стало известно о ликвидации человека, возглавившего ПВК после убийства путинского повара и нациста Уткина, а именно командира с позывным «Лотос». Не очень медийного, но очень известного в тех кругах кац*па, который участвовал в боевых действиях в Украине, отдельная в оккупации Соледара», – прокомментировал истерию в российских пабликах спикер УДА Юг Сергей Братчук.

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