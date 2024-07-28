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Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

  • 28.07.2024, 12:40
  • 8,768
Малийские повстанцы предложили отдать Украине пленных вагнеровцев

В знак поддержки и солидарности с ВСУ.

Представители малийского повстанческого движения «Постоянная стратегическая платформа мира, безопасности и развития» или CSP-PSD, которые разгромили большую группу «вагнеровцев» и взяли в плен значительное количество боевиков, предложили передать их украинской стороне. Об этом 28 июля говорится в посте на странице повстанцев в сети X.

В публикации сказано, что данное решение было принято в знак солидарности с украинскими защитниками, которые борются с российскими оккупантами.

«Мы захватили значительное количество наемников «Вагнера» и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу», — написали повстанцы.

Также в посте сказано, что данный жест будет содействовать укреплению связей с украинской стороной и способствовать общей победе.

Отметим, что к публикации был прикреплен видеоролик, на котором запечатлены последствия боестолкновения между CSP-PSD и боевиками ЧВК «Вагнер». На кадрах можно увидеть разбитую технику и более десяти уничтоженных боевиков военной компании.

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