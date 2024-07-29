Наталья Радина: Дряхлый Лукашенко теряет контроль над Беларусью 29.07.2024, 11:11

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И новая номенклатура это понимает.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем программы на YouTube-канале известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одной из главных тем разговора была поездка Лукашенко к Путину на остров Валаам. Белорусская журналистка рассказала, что могли обсуждать два диктатора:

— Это война против Украины, в которой Лукашенко участвует самым активным образом, это, конечно же, экономические вопросы, поскольку Беларусь сегодня крайне зависима от российских дотаций, и мы знаем, что эти дотации начали сокращаться, экономическая ситуация в стране ухудшается.

Путин и Лукашенко могли обсуждать тему гражданина Германии Рико Кригера, который был приговорен к смертной казне в Беларуси и попытку обмена его на агента ФСБ Вадима Красикова.

Очевидно, что обсуждался кризис в отношениях между Беларусью и Польшей, усиление санкций Евросоюза в отношении режима Лукашенко. Речь могла идти о так называемом миграционном кризисе. В связи с ним Польша сейчас заняла очень жесткую позицию и начинает перекрывать пункты пропуска товаров, которые следуют из Беларуси в Евросоюз. И здесь всплывает Китай, поскольку большинство этих товаров, которые идут по железной дороге, а также провозятся автомобилями, — это китайские товары.

Миграционный кризис, думаю, возник не по инициативе Лукашенко, а был согласован с Путиным. Поэтому Лукашенко поехал решать этот вопрос, что делать с тем, что китайские товары сегодня с большим трудом проходят белорусско-европейскую границу.

Главный редактор сайта Charter97.org обращает внимание на фотографии со встречи Путина и Лукашенко, опубликованные российскими СМИ:

— Мы видим, что диктатор находится в крайне плачевном состоянии. Очевидно, что Лукашенко или на каких-то стероидах, или на гормонах. Он не в состоянии контролировать свой вес. Физически Лукашенко выглядит очень плохо. Хуже, чем когда бы то ни было.

Комплекс проблем, который обрушился на Лукашенко в последние годы, отражается непосредственно на его физическом состоянии. Он не в состоянии их сегодня решать.

Делает ли Китай ставку на Лукашенко, как в случае с Орбаном в Венгрии и Вучичем в Сербии? Наталья Радина не видит серьезных намерений Пекина по отношению к Беларуси:

— Думаю, что Китай относится к Лукашенко объективно. Он понимает, что это вассал Кремля, не более того. Беларусь интересует Китай исключительно как территория для транзита товаров в Европу. Потому что это единственный сухопутный путь, по которому китайские товары сегодня идут в Евросоюз. Это невозможно сделать через Украину, именно поэтому Беларусь стала единственной дорогой, частью этого нового Шелкового пути. Поэтому для Китая крайне важна политическая стабильность.

Пекин делал ставку на эту стабильность при Лукашенко до 2020 года, развивались различные белорусско-китайские экономические проекты, в том числе строился индустриальный парк «Великий камень» недалеко от Минска, где находились предприятия, которые должны были производить высокотехнологическую продукцию для стран Евросоюза. Также выдавались в довольно большом количестве китайские связанные кредиты, строились предприятия на территории Беларуси, как завод «Белджи» для сборки автомобилей, были белорусско-китайские проекты на Добрушском бумажном комбинате, на Светлогорском целлюлозно-картонном, строился аккумуляторный завод в Бресте.

Но все эти проекты канули в Лету и почти все провалились, потому что автомобили с завода «Белджи» (во всяком случае — до введения санкций) массово не продавались, белорусы предпочитали ездить на западных иномарках, производства оказались грязными и страшно вредили экологии, вызывали протесты местных жителей и в Бресте, и в Светлогорске, а индустриальный парк «Великий камень» сегодня стоит и практически не работает, потому что после 2020 года Беларусь окончательно испортила отношения с Западом и, соответственно, никакого европейского рынка для китайских товаров, производимых в этом индустриальном парке, не стало. Поэтому сейчас все, что интересует Китай, — это свободный проход через территорию Беларуси в Евросоюз товаров, но и снова возникли проблемы.

Белорусская журналистка рассказала о давлении Польши на режим Лукашенко, которое сильно беспокоит Китай:

— Исчезает транзитная роль Беларуси. И поэтому, я думаю, что поляки сейчас нащупали очень хороший рычаг давления на режим Лукашенко. Евросоюзу нужно разговаривать с Китаем на предмет того, какие жесткие условия можно поставить Лукашенко, чтобы китайские товары беспрепятственно шли в Евросоюз.

Конечно же, важно и прекращение атак на границы, и выдача убийцы польского пограничника, и важно освобождение польского журналиста Анджея Почобута. Но нужно требовать большего: освобождения всех политических заключенных из тюрем. Потому что их в тюрьмах сегодня огромное количество, политический террор в стране не прекращается вот уже четыре года, людей пытают, огромное количество политзаключенных находится в критическом состоянии, много онкобольных, много пожилых людей в тюрьмах.

И у нас в заключении умерли по разным оценкам от 6 до 8 узников совести. Мы понимаем, что, к сожалению, это не последние смерти в тюрьме. И вот сегодня очень важно использовать рычаг перекрытия транзита товаров через территорию Беларуси для того, чтобы диктатура пошла на уступки и стала освобождать людей из тюрем.

Евгений Киселев отдельно затронул тему приговоренного к смертной казни в Беларуси гражданина Германии Кригера. Наталья Радина считает, что его арест — спланированная белорусскими и российскими спецслужбами операция:

— Путин — офицер спецслужб, ему важно не сдавать своих и освободить сотрудника ФСБ Вадима Красикова из Германии.

Лукашенко снова оказался ему полезен, предложил свои услуги. Поэтому я убеждена, что этот арест гражданина Германии — спланированная операция белорусских и российских спецслужб. Его арестовали исключительно для того, чтобы в последствии обменять на Красикова.

Думаю, что сейчас идут переговоры с Германией об обмене этого несчастного парня на убийцу из ФСБ. И Лукашенко в этом активно участвует, здесь он оказал услугу своему хозяину Путину.

Почему Лукашенко решил отвести войска от границы с Украиной? Наталья Радина ставит вопрос иначе: а были ли белорусские войска на украинской границе:

— У меня ощущение спектакля, который был специально разыгран. Насколько мы знаем, с украинской стороны никакой активизации на границе с Беларусью не происходило.

Да, там располагается часть войск, часть территориальной обороны, укрепления, все то же самое, что и было, то и есть. С белорусской стороны, насколько я знаю, происходила просто штатная проверка боевой готовности тех частей войск, которые там всегда расположены. Там же находятся части Сил специальных операций, могли увеличить их количество, но незначительно.

Истерику поднял сам Лукашенко. Я так понимаю, что нужно было повышать какой-то градус в переговорах с тем же Западом, что на нас якобы пытаются напасть украинцы, поэтому мы сейчас на них нападем. Совершенно понятно, что у Лукашенко нет никаких ресурсов сегодня для нападения на Украину. Более того, Россия также сегодня не готовит какую-либо наступательную группировку на белорусской территории.

Мне кажется, что это был какой-то спектакль, попытка организовать переговоры. Вероятно, они и прошли, судя по тому, что потом Лукашенко все открутил.

О чем они разговаривали с украинцами (вероятно, при посредничестве Запада, США), мы сказать не можем, но очевидно, что сейчас Лукашенко ищет какие-либо варианты наладить отношения с Западом. И я вижу, что идут сигналы с его стороны.

Белорусская журналистка подробно останавливается на кадровых перестановках, которые недавно сделал Лукашенко:

— Произошла смена поколений во власти. Стали приходить люди помоложе, другого плана. Обратите внимание, недавно главой администрации Лукашенко стал Дмитрий Крутой, бывший посол Беларуси в России, ему 43 года. Вернулась на должность заместителя главы администрации Лукашенко Наталья Петкевич, ей 51 год, она была когда-то пресс-секретарем Лукашенко, потом была в должности замглавы администрации, активно взаимодействовала с Западом, в частности с США по снятию санкций в обмен на освобождение политических заключенных.

Потом она работала помощником Лукашенко долгое время, а в конце концов Петкевич исчезла из власти, вышла замуж за постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова. С 2018 по 2024 год мы ничего о ней не слышали, но знали, что она живет в Нью-Йорке. Сейчас она вернулась. Думаю, что Петкевич — одна из сильных фигур, которая будет вести переговоры с Западом от имени Лукашенко.

Максим Рыженков — новый министр иностранных дел. 53 года, кадровый дипломат, работал в посольствах Беларуси в Израиле, Польше, в департаментах по связям с ОБСЕ, с Советом Европы, департаменте Америки в МИД Беларуси. Думаю, что будут сейчас попытки о чем-то договариваться, потому что совершенно понятно, что ситуация изоляции, в которую загнал страну Лукашенко, только вредит. Путин сегодня не в состоянии дотировать Беларусь в том объеме, в котором это сегодня необходимо стране. Я вижу, что у Путина тоже заканчиваются деньги, огромное количество средств сегодня уходит на войну. А вот поддерживать всех сателлитов, которых он наплодил по миру за годы своего правления, уже не в состоянии.

Лукашенко слишком дряхлый, он не в состоянии сегодня руководить Беларусью. Он вообще ничего не контролирует. Я вчера разговаривала с украинцами, они говорят: «Мы же прекрасно понимаем, что Лукашенко — никто». Если Путин захочет, будет нападение с территории Беларуси, если не захочет — не будет. О чем с Лукашенко разговаривать?

Идет смена поколений, белорусская номенклатура сейчас задумывается о том, что независимая Беларусь им гораздо выгоднее, чем та дотационная, абсолютно пророссийская, которая была при Лукашенко.

Кстати, обратила внимание на интервью Виталия Портникова, которое он дал к 30-тилетию режима Лукашенко на «Радио Свобода». Портников абсолютно убежден, что Лукашенко — агент российских спецслужб, что он был агентом КГБ СССР до 1991 года, а потом стал агентом Лубянки. И пришел он к власти исключительно как агент российских спецслужб и продолжает им оставаться до сих пор.

Наталья Радина призывает не терять надежды, ведь ситуация может измениться в любой момент:

— Реальные лидеры белорусской оппозиции сегодня находятся в тюрьмах. Эти люди выйдут, они будут настоящей элитой новой Беларуси. Что касается нас, эмиграции, то наша задача делать сегодня все возможное для того, чтобы помочь родственникам, семьям этих людей, сделать все для того, чтобы их освободить. Для этого должна проводиться международная деятельность по лоббированию санкций против режима Лукашенко, информационная работа, крайне важна работа независимых медиа на Беларусь, правозащитная работа — это поддержка политзаключенных и их семей, помощь беженцам, которых сегодня достаточно много, им надо помогать.

Не нужно относиться кремлевскому режиму как к какой-то константе. «Вот, они неизменны, они будут всегда, они сильные и ресурсы у них бесконечные». Это не так. Все меняется. Да, сейчас сложное время. Да, многие люди потеряли надежду. Да, кажется, что Украина проигрывает. Но это все не так.

Посмотрим на ситуацию в США, где пришла Камала Харрис, а Трамп через Помпео предлагает уже реальный сценарий разрешения ситуации. Я имею в виду последний план по Украине. Мы понимаем, что появляется надежда, все может измениться.

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