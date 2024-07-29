Медик назвал лучшие продукты для здорового сердца 3 29.07.2024, 12:00

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Один из них — черника.

Заболевания сердечно-сосудистой системы — главная угроза для жизни людей самого разного возраста. Поэтому каждому человеку нужно знать основные признаки сердечных болезней и меры, которые позволяют восстановить работу сердечной мышцы.

О них «АиФ» рассказал кандидат медицинских наук Виктор Балдин.

Симптом, который нельзя оставлять без внимания, — это боль за грудиной или в левой части груди.

Болезненные ощущения могут быть кратковременными, периодическими и вялотекущими. Также о проблемах с сердцем свидетельствует плохая переносимость физических нагрузок, одышка при любой активности. Могут возникать задержки дыхания, особенно во сне. Для пациентов-сердечников характерна отечность кожи, бледность и посинение вокруг рта, губ, не связанные с переохлаждением. Срочного обращения к кардиологу требуют периодические потери сознания и предобморочное состояние.

Ишемическая болезнь сердца, при которой нарушается кровоснабжение органа, может привести к инфаркту миокарда. Основной причиной инфаркта является атеросклероз. Холестериновые бляшки откладываются на стенках сосудов и сужают их просвет, тем самым нарушая приток крови к сердцу. Факторами, провоцирующими инфаркт, служат курение, злоупотребление алкоголем и жирной пищей, пожилой возраст и малоподвижный образ жизни. Риск инфаркта увеличивают сопутствующие заболевания — гипертония, ожирение, сахарный диабет. Негативно на состояние сердца влияет и хронический стресс.

Как оздоровить сердце?

В восстановлении работы сердечно-сосудистой системы главную роль играет образ жизни. Благотворно на работу сердца влияет отказ от вредных привычек, нормализация режима дня и умеренные физические нагрузки. Важно держать под контролем сопутствующие хронические заболевания, регулярно проходить диспансеризацию и принимать назначенные врачом препараты.

Одна из основных мер профилактики инфарктов — здоровое питание. Для сердца полезны продукты с высоким содержанием омега-3. Для снижения уровня холестерина и сахара в крови полезно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой, антиоксидантами и магнием. К ним относятся черная фасоль, оливковое масло, грецкие орехи, авокадо, соевый белок.

Полезный для сердечников завтрак — нежирные йогурты и овсяная каша. В качестве гарнира рекомендуется использовать крупы, дополняя их большим количеством овощей и зелени. Лучшим десертом для здоровья сердца являются вишня, черника, чернослив, апельсины.

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