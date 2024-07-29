ГУР: На аэродроме «Оленья» поражен российский Ту-22М3
- 29.07.2024, 12:56
- 1,758
Российский ВПК не в состоянии производить подобные самолеты.
Важным событием на эти выходные было поражение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме «Оленья».
Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя то, что президент Владимир Зеленский отметил воинов 9 департамента ГУР за дальнобойные удары, пишет unian.net.
«Мы не комментируем что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Понятно, что здесь угадать направление не трудно», - сказал он.
«Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента - что-то попало куда-то. Можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика», - сказал Юсов и добавил, что это очень важно, поскольку современный российский ВПК не в состоянии производить подобные самолеты, ведь это то, что осталось от СССР.
Юсов добавил, что как бы далеко оккупанты не прятали оружие, которым убивают украинцев, «закономерный результат - его уничтожение».
Юсов отметил, что сейчас идет Олимпиада и весь мир наблюдает за ней. «Но у нас большая война и у нас свои достижения. И это действительно олимпийские достижения украинских сил безопасности и обороны, спецназовцев и ГУР», - отметил он.
«На России продолжаются массовые кибератаки. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, которые задействованы в войне против украинцев. И, конечно, Оленья, это особая новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные», - подчеркнул он.