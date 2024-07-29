До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под российским Волгоградом

До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под российским Волгоградом1
- 29.07.2024, 14:54
- 1,428
Поезд влетел в КАМАЗ и сошел с рельсов.
В результате крушения поезда под российским Волгоградом могли пострадать до 100 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы.
В РЖД заявили, что водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом. В результате этого с рельсов сошли восемь вагонов. Движение на участке приостановлено.
Водителя грузовика госпитализировали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.