закрыть
29 июля 2024, понедельник, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под российским Волгоградом

1
  • 29.07.2024, 14:54
  • 1,428
До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под российским Волгоградом

Поезд влетел в КАМАЗ и сошел с рельсов.

В результате крушения поезда под российским Волгоградом могли пострадать до 100 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы.

В РЖД заявили, что водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом. В результате этого с рельсов сошли восемь вагонов. Движение на участке приостановлено.

Водителя грузовика госпитализировали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин