До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под российским Волгоградом 1 29.07.2024, 14:54

1,428

Поезд влетел в КАМАЗ и сошел с рельсов.

В результате крушения поезда под российским Волгоградом могли пострадать до 100 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы.

В РЖД заявили, что водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом. В результате этого с рельсов сошли восемь вагонов. Движение на участке приостановлено.

Водителя грузовика госпитализировали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com