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Завтра Землю накроет геомагнитная буря

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  • 29.07.2024, 20:39
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Завтра Землю накроет геомагнитная буря

Метеозависимым белорусам на заметку.

Предупреждение по поводу геомагнитной бури выпустил Национальный центр прогнозирования космической погоды. Все из-за серии мощных солнечных вспышек класса М, сопровождавшихся выбросами плазмы. Специалисты считают, что нас ждет шторм класса G3: это сильная геомагнитная буря, которая может вызвать мигрень у людей и проблемы в энергосистемах Земли.

Но потенциальная мигрень и перебои в электросети — не единственное, что может принести с собой геомагнитная буря такого класса. В северных широтах США и Европы также могут случиться северные сияния. По словам специалистов Национального центра прогнозирования космической погоды, в прошлый раз буря класса G3 вызвала авроры на территории Иллинойса и Орегона.

Будут ли эти авроры такими же интенсивными, как северное сияние, которое можно было наблюдать из Беларуси в мае этого года? На этот вопрос ответила физик Тамита Сков, специализирующаяся на космической погоде:

— Возможно, эта буря будет не такой интенсивной, как шторм «Гэннон», который случился 10 мая. Но это будет сжатие нескольких штормов, идущих друг за другом: это как минимум потенциал G3, если не G4.

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