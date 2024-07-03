Новороссийск атаковали морские дроны
- 3.07.2024, 7:33
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На главной базе Черноморского флота РФ раздались громкие взрывы и начался пожар.
В ночь со 2 на 3 июля морские дроны атаковали Новороссийск Краснодарского края РФ. В самом городе ограничено движение. Об этом сообщил городской голова Новороссийска Андрей Кравченко.
«В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря», — написал Кравченко.
Еще через несколько минут он сообщил, что в районе набережной ограничено движение транспортом и запретил горожанам выезжать туда.
В то же время местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на котором слышны звуки взрывов в районе порта.
Местные жители утверждают, что все началось около 3 часов ночи и жаловались на звуки сирены.
Впоследствии местные паблики сообщили, что в результате атаки морских дронов в горах вблизи Новороссийска начался пожар.
Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.
Отметим, что в Новороссийске расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и Новороссийский морской порт, который является крупнейшим портом России и Черного моря. В этом же порту есть нефтеналивная гавань.