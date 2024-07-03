В российской Тюмени 50 человек устроили стрельбу возле гипермаркета 3.07.2024, 8:07

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Очевидцы снимали происходящее из окон домов.

В российском городе Тюмень произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. Участие в потасовке принимали около 50 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Инцидент произошел на парковке возле гипермаркета «Окей», очевидцы снимали происходящее из окон домов.

«Избивали парня всей толпой человек 15, наверное, одновременно руками-ногами», – рассказали они.

После того, как прозвучали выстрелы, собравшиеся у гипермаркета сразу же разъехались. На место стрельбы приехали две машины скорой помощи и Росгвардия.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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