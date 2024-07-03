Лукашенко хочет мобилизовать тысячи человек? 13 3.07.2024, 10:06

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Диктатор проговорился на параде 3 июля.

Александр Лукашенко во время выступления на параде 3 июля в Минске продолжил развивать тему «напряженности на границе с Украиной». По его словам, «белорусы уже тысячами звонят в военкоматы, чтобы попасть в армию».

«Как только они (люди - ред.) вчера почувствовали обострение обстановки на южных наших границах, тысячи звонков в военкоматы и в части, подразделения нашим военным генералам: возьмите нас в армию, дайте нам оружие», — заявил диктатор.

Напомним, на прошлой неделе Госпогранкомитет заявил, что «украинская сторона наращивает силы у белорусской границы».

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