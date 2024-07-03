WSJ: Между Китаем и РФ разгорается настоящая вражда в Азии 3.07.2024, 12:15

6,274

Москва возмущена, но бессильна.

Россия и Китай перешли от дружбы «без границ» к настоящий вражде в Азии - в Центральной Азии, которую Москва считает своим задним двором. Отношения между Путиным и Си сталкивается с глобальными амбициями Пекина.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Эта напряженность проявляется, когда на этой неделе Си и Путин находятся в Казахстане на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Затем Си планирует посетить Таджикистан в рамках восьмого визита в Центральную Азию с тех пор, как он стал председателем КНР в 2013 году.

Китай воспользовался войной России с Украиной, чтобы разрушить традиционные сферы влияния РФ. Зависимость Москвы от Пекина в поддержке российской военной машины вынуждает ее соглашаться с посягательствами Китая и в Центральной Азии, и в Арктике.

Пекин втягивает в свою орбиту местные экономики по всему стратегически важному региону. Китайские инвестиции отвлекают молодых рабочих из России.

Финансируемая Китаем железная дорога обещает соединить регион с Европой, минуя российскую территорию. Китайские проекты в области возобновляемой энергетики помогают снизить зависимость от российского газа.

Санджарбек Кулматов, 29-летний рабочий на китайской фабрике в Центральном Узбекистане, говорит, что китайские деньги резко изменили перспективы трудоустройства для него и его соотечественников.

По данным Международной организации по миграции ООН, в 2023 году в России работали около 1,3 миллиона узбеков, тогда как годом ранее их было 1,45 миллиона. «Любой безработный может найти работу здесь, а не ехать в Россию», — говорит Кулматов.

Для царской России Центральная Азия была сродни тому, чем был Запад для американских первопроходцев: якобы дикой территорией для экспансии, модернизации и добычи ресурсов.

Эксплуатация и модернизация продолжились при Советах, которые ревностно охраняли границы империи от посягательств Китая.

Смена власти в регионе происходила уже много лет, но ускорилась после начала конфликта РФ с Украиной, который многие здесь восприняли как грубое и зловещее нарушение территориальной целостности бывшей советской республики.

Вместо того чтобы поддержать Москву, все пять центральноазиатских государств предпочли сохранить нейтралитет.

«Китай создает образ будущего для Центральной Азии. Россия — недальновидный политический режим, который не инвестирует в собственные стратегические цели Центральной Азии», — говорит научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Темур Умаров.

Для Китая и России Центральная Азия становится все более все более важным транспортным коридором. Она дает Путину более прямой доступ к рынкам Южной Азии. Она занимает центральное место в инициативе Си Цзиньпина «Один пояс — один путь».

США также недавно активизировали усилия по восстановлению влияния в Центральной Азии, направив в регион ряд высокопоставленных чиновников.

На протяжении многих лет между Россией и Китаем существовало негласное разделение труда в регионе: Россия обеспечивает безопасность, Китай сосредоточен на развитии и инвестициях.

Теперь Пекин меняет баланс, используя свое огромное экономическое влияние для усиления влияния политического.

В прошлом году объем торговли между Китаем и Центральной Азией вырос до 98 миллиардов долларов, более чем в три раза по сравнению с 2016 годом.

В Узбекистане, наиболее густонаселенном и промышленно развитом из пяти постсоветских государств Центральной Азии, в 2023 году Китай вытеснил Россию с первого места среди торговых партнеров.

Страна пытается интегрироваться в мировую экономику после двух десятилетий изоляционизма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com