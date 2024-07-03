Режим Лукашенко обречен на провал 7 3.07.2024, 15:30

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Давайте откроем учебник истории.

По версии Лукашенко, «Великая Отечественная – это апофеоз тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций». Кстати, древнегреческое слово здесь применено неверно. Апофеоз означает обожествление, прославление, что вряд ли применимо в данном случае, пишет «Салiдарнасць».

Скорее всего, Лукашенко перепутал апофеоз с апогеем – высшей степенью проявления чего-либо. Но эта ошибка простительна в отличие от других.

«Беларусь помнит. Помнит и вклад в Победу стран-участниц антигитлеровской коалиции, – заявил правитель. А спустя минуту опроверг сам себя: «Не устану напоминать, что против Советского Союза воевала вся Европа».

Что ж, давайте откроем учебник истории. Итак, кто из стран Запада входил в состав антигитлеровской коалиции (в алфавитном порядке): Австралия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, СССР, США, Франция, Чехословакия, Югославия.

Им противостояли Германия, Италия, Финляндия и Япония. Затем в «ось: Берлин-Рим» добавили захваченные гитлеровцами Болгарию, Венгрию и Румынию. Однако вряд ли можно говорить о полноценном и тем более добровольном участии этих государств в войне: ими управляли марионеточные оккупационные власти.

Для полноты картины добавим, что сателлитами и союзниками стран «оси» считаются Албанское королевство, Королевство Черногория, Независимое государство Хорватия и Первая Словацкая республика. Все эти образования были созданы по инициативе интервентов в 1939-1941 гг и закончили свое существование еще до окончания второй мировой.

На всю Европу не тянет никак, не так ли?

Ах да, совсем забыл. Неформальным, но вполне фактическим союзником Германии являлся СССР – до 22 июня 1941-го. Он переметнулся в антигитлеровскую коалицию только после того, как сам подвергся агрессии. А ранее…

Можно напомнить также про совместный парад советских и гитлеровских войск в Бресте и многое-многое другое, происходившее в то время, когда Великобритания, Франция и другие страны Запада уже объявили войну нацизму.

Теперь Лукашенко заявляет: «Что сегодня реально объединяет коллективный Запад? Жажда наживы за чужой счет. И генетическая ненависть к победителям, к нам».

Наивная попытка вычеркнуть Запад из списка победителей во второй мировой и перевести его в разряд союзников Гитлера – не изобретение Лукашенко. Это нарратив, который кремлевская пропаганда пытается продвигать последние лет десять.

Но переписывание истории, которым занимаются нынешние правители России и Беларуси, обречено на провал. Как и режимы, которые по своей сути являются духовными наследниками тоталитарного гитлеровского.

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