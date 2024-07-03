Беларусь и ставки Путина Питер Дикинсон

3.07.2024, 16:11

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Питер Дикинсон

Почему Муравейко заговорил о ядерном оружии.

Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что его страна без колебаний применит ядерное оружие в случае провокации. «Мы научились обращаться с этим оружием. Мы точно знаем, как его применять. И вы можете быть уверены, что мы сделаем это, если суверенитет и независимость нашей страны окажутся под угрозой», — заявил Муравейко.

«Ястребиные» комментарии командующего белорусской армией прозвучали всего через несколько недель после того, как Беларусь и Россия провели совместные ядерные учения, которые были широко истолкованы как попытка запугать Запад. Это произошло после того, как весной 2023 года Владимир Путин объявил о планах по хранению российских тактических ядерных боеприпасов на территории Беларуси. Как сообщалось, к концу года оружие прибыло в Беларусь.

Недавнее заявление Муравейко иллюстрирует то, как Кремль использует Беларусь для эскалации своей кампании ядерного шантажа против Запада. Очевидно, что любое российское ядерное оружие, размещенное через границу в Беларуси, остается под твердым контролем Москвы. Если белорусские официальные лица сейчас выступают с собственными ядерными угрозами, то они делают это по поручению Путина.

Это вполне соответствует той роли, которую Беларусь играла во время полномасштабного вторжения России в Украину. Когда в феврале 2022 года начались военные действия, белорусский диктатор Александр Лукашенко позволил российским военным использовать его страну в качестве базы для вторжения на север Украины. После поражения России в Киевской битве весной 2022 года армия Путина отступила в Беларусь для перегруппировки.

Хотя Лукашенко до сих пор удавалось противостоять давлению Кремля для того, чтобы Беларусь напрямую вступила в войну, он тем не менее позволил России наносить авиаудары по целям на территории Украины с белорусской территории. Он также был одним из немногих международных лидеров, готовых к тому, чтобы его публично связывали с Путиным, и неоднократно встречался с российским диктатором.

Рабская преданность Лукашенко своему российскому покровителю не вызывает удивления. Белорусский правитель находится в сильной зависимости от Кремля с 2020 года, когда Путин вмешался, чтобы предотвратить крах режима Лукашенко на фоне общенациональных протестов из-за фальсификации президентских выборов. В течение последних четырех лет Россия неуклонно укрепляет свою власть в Беларуси, и этот процесс некоторые сравнивают с ползучей аннексией страны.

Поскольку влияние России в Беларуси достигло беспрецедентного уровня, у Лукашенко не осталось иного выбора, кроме как поддержать вторжение в Украину. Естественно, эта поддержка включает в себя подыгрывание путинской тактике ядерного запугивания. Возможно, более удивительной является готовность Путина вовлечь маленького западного соседа России в свою невероятно безрассудную игру в ядерную конфронтацию.

С тех пор как почти два с половиной года назад началось полномасштабное вторжение в Украину, Путин стал печально известен тем, что часто выступает с тонко завуалированными ядерными угрозами. Впервые эта тенденция проявилась во время его первого обращения, в котором он объявил о решении вторгнуться в Украину. Путин предупредил западных лидеров, что любые попытки вмешаться приведут к таким последствиям, «каких вы еще не видели за всю свою историю». Четыре дня спустя он приказал привести ядерные силы России в состояние повышенной боеготовности.

Пожалуй, самый печально известный пример путинского бряцания ядерным оружием можно было наблюдать шесть месяцев спустя. Когда российская армия в беспорядке отступала на востоке Украины, правитель Кремля упомянул о ядерном арсенале своей страны и поклялся использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства» для защиты России. «Это не блеф», — заявил он.

В последние месяцы, когда поддержка Украины со стороны Запада набирает обороты, Путин снова стал регулярно упоминать о возможной ядерной войне. Западные лидеры «должны помнить, что их страны — маленькие и густонаселенные», — холодно заметил он в конце мая.

Другие кремлевские лидеры пошли еще дальше. Бывший президент России Дмитрий Медведев, который в настоящее время занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, недавно заявил, что для западных лидеров было бы «фатальной ошибкой» считать, что Россия не готова применить ядерное оружие против Украины или стран-членов НАТО. «Это, увы, не попытка запугивания или ядерного блефа», — заявил он.

В то время как Украина не поддалась на неоднократные ядерные угрозы России, многие на Западе позволили себя запугать. Действительно, считается, что широко распространенное беспокойство по поводу возможного применения ядерного оружия является ключевым фактором, подпитывающим страх перед эскалацией, который постоянно препятствует международному ответу на вторжение России.

Путину хорошо известно о высокой боязни риска во многих западных столицах, и он использует это в своих интересах. Он умело воспользовался фобией Запада к эскалации, чтобы сократить поток военной помощи Киеву, и даже сумел убедить партнеров Украины ввести абсурдные ограничения на то, как страна, оказавшаяся в беде, может защитить себя.

Готовность России пустить в ход ядерные угрозы может иметь серьезные последствия для международной безопасности, которые будут ощущаться далеко за пределами полей сражений в Украине. Если ядерный шантаж позволит Путину добиться успеха в Украине, он неизбежно прибегнет к той же тактике и в других странах. Другие государства сделают логический вывод и решат, что они тоже должны обладать арсеналом ядерного оружия, что приведет к борьбе за него, которая сведет на нет десятилетия усилий по его нераспространению. Весь мир погрузится в эпоху нестабильности и незащищенности, характеризующуюся резко возросшим риском ядерной войны.

Если западные лидеры хотят избежать этого мрачного будущего, они должны, наконец, противостоять российскому ядерному «буллингу». На данный момент Путин, очевидно, рассматривает свое ядерное бахвальство как эффективный инструмент внешней политики. Поскольку его никто не сдерживает, он, похоже, намерен еще больше поднять ставки, вовлекая в свои игры Беларусь.

Путин будет продолжать политику ядерного запугивания до тех пор, пока ее издержки не перевесят выгоды. Этого можно добиться, увеличив военную поддержку Украины со стороны Запада и сняв все оставшиеся ограничения на способность Киева нанести ответный удар по России. Если этого не произойдет, существует вполне реальная опасность того, что климат международной безопасности в ближайшие десятилетия будет определяться экспансионизмом, поддерживаемым ядерным оружием, и дальнейшими агрессивными имперскими войнами.

Питер Дикинсон, New Voice

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