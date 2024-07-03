В Эквадоре нашли три тонны кокаина в ящиках с бананами для России 1 3.07.2024, 16:19

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Партию наркотиков должны были отправить в Санкт-Петербург.

Полиция Эквадора изъяла в порту Мачалы почти 3,2 тонны кокаина, спрятанного в ящиках с бананами. Крупная партия наркотиков готовилась к отправке в Санкт-Петербург, пишет The Moscow Times.

Власти оценивают стоимость товара в $6,3 млн, однако по прибытии в Петербург цена груза увеличилась бы до $254,6 млн, отмечает издание. Возбуждено уголовное дело по факту «незаконного оборота наркотиков в крупном размере». В рамках данного дела арестованы два человека, включая директора маркетинговой компании, стоявшей за поставкой. По местным законам подозреваемым грозит от 10 до 13 лет тюремного заключения.

Как рассказали в полиции Эквадора, только в 2024 году правоохранители смогли изъять 140 тонн наркотиков. По всей стране в текущем году было проведено 4769 операций, связанных с незаконным оборотом наркосодержащих веществ, в ходе операций было арестовано 6074 человек.

Этот случай — не первый, связанный с обнаружением за границей крупной партии наркотиков, предназначавшейся для отправки в Россию. Так, в 2018 году стало известно, что в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли почти 400 килограммов кокаина, который собирались отправить в Москву. Были задержаны пять человек, причастных к наркотрафику. В их числе бывший сотрудник диппредставительства. Дело получило широкую огласку, из-за чего российским чиновникам пришлось отвечать на неудобные вопросы.

В январе этого года таможенники вместе с сотрудниками ФСБ конфисковали в Большом порту Санкт-Петербурга более тонны кокаина. Наркотик обнаружили на борту судна из Никарагуа: он был расфасован в брикеты с надписями Dior и BBB, спрятанные в грузовом контейнере. По оценкам таможенной службы, стоимость такой партии кокаина на черном рынке составляет 11 млрд рублей.

В конце 2023 года сотрудники ФТС задержали в питерском порту более 100 кг кокаина, найденного на судах из Бельгии. Порошок был спрятан в контейнерах с бананами. В сентябре того же года 8 кг кокаина нашли на судне из Латвии. А в июне в том же порту было изъято 50 кг аналогичного наркотика, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов.

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