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СМИ: КГБ довел министра транспорта до самоубийства

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  • 3.07.2024, 16:32
  • 9,448
СМИ: КГБ довел министра транспорта до самоубийства

Он выпил жидкость для охлаждения двигателя.

Министр транспорта и коммуникации Алексей Авраменко скоропостижно скончался 4 июля 2023 года. Никаких подробностей трагедии государственные СМИ не приводили, только сам Александр Лукашенко назвал чиновника не «умершим», а «погибшим». Информированные собеседники «Нашей Нивы» рассказали обстоятельства случившегося летом 2023 года.

46-летний Алексей Авраменко попал в прицел органов государственной безопасности. Силовики подозревали, что министр причастен к махинациям с показателями работы ведомства.

«Сам Авраменко считал себя честным человеком, с претензиями согласен не был. Я думаю, что он не выдержал давления и остановился на последнем способе сохранить свое доброе имя и свободу», — говорит собеседник издания.

Знакомые семьи приводят подробности произошедшего.

«В гараже Авраменко выпил технической жидкости для охлаждения двигателя и потерял сознание. Но его тело на полу очень быстро нашел один из близких. Вызвали скорую. Авраменко завезли в больницу и откачали, временно вернули в сознание. Но внутренние органы уже были безвозвратно повреждены. Авраменко еще успел объяснить, почему пытался убить себя. Но вскоре умер», — сообщают источники.

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