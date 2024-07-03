Путину сообщили об отсутствии в РФ современного оборудования для добычи нефти 3.07.2024, 17:23

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Коллаж: nv.ua

Санкции добивают нефтяную отрасль.

Российская нефтяная отрасль, которая обеспечивает половину всей экспортной выручки экономики и около трети доходов федерального бюджета, остается зависимой от иностранного оборудования. Об этом на встрече с Путиным в Кремле сообщил Александр Дюков — председатель правления «Газпром нефти», третьей по объемам добычи нефтяной компании РФ, пишет The Moscow Times.

По словам Дюкова, выходца из деловой элиты Санкт-Петербурга 1990-х, ставшего долларовым миллионером после прихода Путина к власти, в настоящий момент нефтяникам не хватает около 200 позиций различного оборудования.

Это примерно 14% от 1400 единиц различной техники и оборудования, которое, как заявил Дюков, необходимо, чтобы «нефть найти, добыть и переработать».

Чтобы устранить эту зависимость и разработать отечественные аналоги импортных технологий, потребуется не менее трех лет и триллион рублей, сообщил Дюков президенту. «Мы ставим перед собой задачу к 2027 году этот дефицит устранить, что касается оборудования», — цитирует топ-менеджера пресс-служба Кремля.

После начала войны с Украиной и западных санкций, запретивших поставки в Россию технологий для нефтедобычи, из РФ ушли крупнейшие западные нефтесервисные компании — Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, с помощью которых в стране удалось восстановить добычу после обвала в последние годы СССР.

Впрочем, «большая тройка» нефтесервиса, которая до войны занимала 20% российского рынка, отвечая в основном за высокотехнологичный сегмент, продолжает работать в РФ, завершая заключенные до войны контракты: Halliburton и Baker Hughes продали бизнес в стране менеджменту российских подразделений.

Пока российским нефтяникам удается удерживать добычу стабильной: в прошлом году она составила 530 млн тонн и просела лишь на 1% год к году. Однако долгосрочные перспективы отрасли выглядят туманными: при том что запасы нефти в России оцениваются в 19 млрд тонн, доля нерентабельных залежей стремительно увеличивается, указывает нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин

«Сегодня для подъема на поверхность одного и того же объема нефти промысловикам в Западной Сибири приходится бурить в десять раз больше скважин, чем, например, в 2015 году, а добыча все равно падает. Давно введенные в эксплуатацию промыслы доведены до такого состояния усиленной закачкой в пласт воды, что на устье скважины получается жидкость, содержащая не больше 5% нефти», — указывает Крутихин.

Открытые еще во времена СССР месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается. В прошлом году на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, но нефтяные месторождения в массе оказались либо «мелкими» (запасы до 5 млн тонн), либо «очень мелкими» (менее 1 млн тонн). Их суммарные запасы составили лишь 43 млн тонн нефти, что составляет месяц текущей российской добычи.

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