Вучич назвал США историческим союзником Сербии 3 3.07.2024, 18:09

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Президент Сербии вонзил нож в спину Путина.

Сербия и США являются «союзниками в решающие исторические моменты», заявил сербский президент Александр Вучич в рамках приема в американском посольстве по случаю празднования Дня независимости Соединенных Штатов. Текст заявления Вучича опубликован в его Instagram.

Белград и Вашингтон имеют «давние партнерские отношения», отметил глава государства: «Я надеюсь, что мы продолжим развивать наши отношения, основанные на взаимном уважении и понимании».

День независимости США Вучич назвал «одним из самых важных моментов в истории Соединенных Штатов, когда принципы свободы, демократии и равенства были заложены в основу американского общества». «Этот день также служит напоминанием о приверженности свободолюбивому духу и справедливости, которые являются основой гордого прошлого, настоящего и будущего Сербии», — подчеркнул президент.

В июне стало известно, что Сербия поставила западным странам боеприпасы, часть которых затем была реэкспортирована в Украину. По данным FT, таким образом ВСУ получили снаряды на €800 млн. Позже Александр Вучич назвал эту сумму «в целом точной». По его словам, речь идет о показателе за два-три года. Президент подчеркнул, что продажа боеприпасов — это бизнес, необходимый для «экономического возрождения» Сербии, и такие поставки не означают, что он занимает чью-либо сторону в конфликте.

Глава государства добавил, что его не касается, куда попадают снаряды. «Я должен заботиться о своих людях, и это все», — подчеркнул Вучич. Также он анонсировал увеличение объема поставок сербского оружие в другие страны.

Спустя несколько дней «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в Белграде сообщил, что сразу после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину оборонные предприятия Сербии перешли на работу в три смены, чтобы производить оружие, которое затем поступает Киеву. В Кремле, в свою очередь, заявили, что «будут разбираться» с Белградом по поводу поставок оружия Украине. В российском МИДе сообщили о начале переговоров с сербской стороной по вопросу безопасности.

После развязывания Владимиром Путиным полномасштабной войны в Украине от России стали отдаляться многие ее ближайшие союзники. В их числе — Сербия. В октябре прошлого года Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что приоритетом для его страны сейчас является вступление в ЕС. Говоря о ситуации с Косово, он указал, что Сербия заинтересована в достижении мира и привержена переговорам. Президент отметил, что открыт к обсуждению всех вопросов с партнерами, в том числе «европейскими и американскими друзьями».

Летом 2023 года на территории Сербии прошли учения «Платиновый волк», в которых, помимо сербских военных, участвовали военнослужащие из США и ряда других стран НАТО.

В этом году Сербия оказалась в числе стран, подписавших итоговое коммюнике мирного саммита по Украине. В частности, в документе говорится, что участники саммита подтверждают свою приверженность принципам защиты суверенитета и территориальной целостности любых государств, в том числе Украины, в международно признанных границах, а также принципам разрешения конфликтов мирным путем. Подписанты также подтверждают свою приверженность декларациям ООН, согласно которым государства обязаны воздерживаться от применения силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости любой страны, а территории, приобретенные с помощью силы или угрозы ее применения, не должны признаваться законными.

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